Timon/Titus Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

La pièce se fonde sur deux tragédies de Shakespeare, Timon d’Athènes et Titus Andronicus, mises en dialogue avec Dette, 5000 ans d’histoire, brillant essai de l’anthropologue américain David Graeber. Tout du long, s’y entrecroisent deux récits : le déchirement d’une famille autour d’un héritage et le débat passionné de plusieurs personnages antagonistes sur la notion de dette. En résulte une captivante saga scénique, menée à vive allure et incarnée à cœur battant par sept interprètes.

Dans sa version originelle, Timon/Titus remporte un large succès, glanant notamment le premier Prix du public et du jury au festival Impatience en 2015. Dix ans après, toujours accompagné sur ce projet par le metteur en scène David Czesienski, le collectif OS’O remonte la pièce – en retravaillant certains textes – pour lui insuffler une nouvelle énergie, alimentée par des questionnements actuels dans un contexte actuel budgétaire.

L’intrépide Collectif OS’O recrée Timon/Titus, spectacle fondateur de son répertoire qui creuse avec une percutante acuité la question de la dette, et la fait résonner d’autant plus fortement aujourd’hui.

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 20h15

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 22h15

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h15

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h00 à 22h15

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 22h15

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T22:15:00+02:00;2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T22:15:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T21:15:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T22:15:00+02:00;2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T20:15:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/collectif-os-o-timon-titus.html



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