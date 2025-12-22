Timothé Poissonnet Nouveau spectacle Mulhouse

54 rue de Soultz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Repéré dans La France a un incroyable talent, passé par la scène du Jamel Comedy Club et vu dans Vendredi tout est permis, Timothé Poissonnet débarque à Mulhouse avec son spectacle Le Bocal .

En ce moment, il parcourt la France avec cette création qui met en lumière son concept d’humour séquentiel un enchaînement précis, rythmé, où chaque moment nourrit le suivant. Sur scène, vous découvrez une approche très personnelle de la comédie contemporaine, à la fois moderne, efficace et surprenante, pensée pour vous embarquer du début à la fin. .

54 rue de Soultz Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est ozartsitarien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Timothé Poissonnet Nouveau spectacle Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace