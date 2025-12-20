Timothée au royaume des lutins farceurs Salle Jacques Prévert Bon-Encontre

Timothée au royaume des lutins farceurs

Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Timothée, un ourson de 10 ans, entraîne petits et grands dans une aventure magique de Noël. Avec ses amis, il affronte un lutin farceur bien décidé à gâcher la fête. Un spectacle tendre et drôle mêlant théâtre et vidéo, pour les enfants de 3 à 11 ans et leurs parents.

Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

English : Timothée au royaume des lutins farceurs

Timothée, a 10-year-old teddy bear, takes young and old on a magical Christmas adventure. With his friends, he battles a prankster elf determined to spoil the party. A tender, funny show combining theater and video, for children aged 3 to 11 and their parents.

