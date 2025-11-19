TIMOTHEE CURADO – LA CABANE Toulouse

TIMOTHEE CURADO Début : 2026-11-08 à 19:30. Tarif : – euros.

« Présent ! » Les clichés sur les profs sont-ils toujours d’actualité ?À l’ère du numérique, les parents arrivent-ils à suivre ?Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ?Vous avez une heure !Tim Curado, après la parution de son livre « Perles de profs » et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs ! Un spectacle écrit et mis en scène par Timothée Curado et Yohann LavéantDurée : 1h15À partir de 10 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31