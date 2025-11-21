Timothée Curado Troyes

Timothée Curado

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-21

Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ? Vous avez une heure !

Tim Curado, après la parution de son livre « Perles de profs » et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène !



Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs ! .

