Timothée Curado Troyes vendredi 21 novembre 2025.

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-21

Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ? Vous avez une heure !
Tim Curado, après la parution de son livre « Perles de profs » et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène !

Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs !   .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  contact@letroyesfoisplus.fr

