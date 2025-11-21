Timothée Curado Troyes
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 52 Eur
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-21
Les élèves populaires mènent-ils toujours la danse ? Vous avez une heure !
Tim Curado, après la parution de son livre « Perles de profs » et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène !
Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs ! .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est
