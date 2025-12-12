Timothée Robert en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Timothée Robert en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 10 janvier 2026.
Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.
Olivier Laisney : trompette
Manu Codjia : guitare
Timothée Robert : basse
Ananda Brandão : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Compositions — Quartette moderne réunissant Olivier Laisney (trompette), Manu Codjia (guitare), Timothée Robert (basse électrique, compositions) et Ananda Brandão (batterie).
Le samedi 10 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 10 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/