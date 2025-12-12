Timothée Robert en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.

Olivier Laisney : trompette

Manu Codjia : guitare

Timothée Robert : basse

Ananda Brandão : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Quartette moderne réunissant Olivier Laisney (trompette), Manu Codjia (guitare), Timothée Robert (basse électrique, compositions) et Ananda Brandão (batterie).

Le samedi 10 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T22:30:00+01:00

fin : 2026-01-10T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T19:30:00+02:00_2026-01-10T20:30:00+02:00;2026-01-10T21:30:00+02:00_2026-01-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/