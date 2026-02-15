Timousse Goûter philo pour les enfants Sévérac d’Aveyron

Timousse Goûter philo pour les enfants

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Peut-on être méchant et heureux ? . Un goûter philo spécialement conçu pour les enfants !

Jeudi 5 mars | 15h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron

La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous accueille pour un goûter philo.

Gratuit | Réservation au 05 65 59 72 15 ou par mail à lesmotsalenverslibrairie@gmail.com | Places limitées | Spécial enfants à partir de 5 ans. .

English :

Can we be mean and happy? . A tea party specially designed for children!

