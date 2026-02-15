Timousse Goûter philo pour les enfants Sévérac d’Aveyron
Peut-on être méchant et heureux ? . Un goûter philo spécialement conçu pour les enfants !
Jeudi 5 mars | 15h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron
La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous accueille pour un goûter philo.
Gratuit | Réservation au 05 65 59 72 15 ou par mail à lesmotsalenverslibrairie@gmail.com | Places limitées | Spécial enfants à partir de 5 ans. .
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
English :
Can we be mean and happy? . A tea party specially designed for children!
