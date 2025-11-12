Tin Hinan, de Leïla Artese Benhadj Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Tin Hinan, de Leïla Artese Benhadj Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris mercredi 12 novembre 2025.

Leïla, la réalisatrice du film, accompagnée de sa mère, part à la traversée du Sahara algérien à la recherche de Tin Hinan, reine ancestrale du peuple Touareg. En chemin, elles croise la route de Fatimata et de sa fille Lella, âgée de cinq ans, dernières représentantes d’une vie nomade. Une histoire personnelle et familiale, qui interroge la transmission, la sororité et les relations mère-fille.

L’ICI, en partenariat avec le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, accueille un cycle de projections dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Découvrez trois films et trois regards de cinéastes.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris