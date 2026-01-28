Tin Tin Tin en concert à la Gabare La Gabare Cognac

Tin Tin Tin en concert à la Gabare La Gabare Cognac mercredi 11 mars 2026.

Tin Tin Tin en concert à la Gabare

La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 19:00:00
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert avec Tin TIN TIN.
  .

La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening of live music with Tin TIN TIN.

L’événement Tin Tin Tin en concert à la Gabare Cognac a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Cognac