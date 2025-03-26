TINA ARENA – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

TINA ARENA Début : 2026-10-25 à 17:00. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS PRESENTE : TINA ARENALa star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international.

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57