TINA ARENA – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

TINA ARENA Début : 2026-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS PRESENTE : TINA ARENALa star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international.Retrouvez TINA ARENA à la Salle Pleyel le 24 octobre 2026 et en tournée en octobre 2026.Un événement exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69