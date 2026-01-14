TINA THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret

TINA

TINA
THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

2026-03-08

Avec ce spectacle, j’invite le public à s’installer pendant une heure sur le bas-côté de la route avec moi et faire notre propre état des lieux, en rire ou pas?

Tout est politique, même la coupe mulet. Depuis que je suis enfant, je cherche à donner un sens à ce qui n’en a pas. Quelques personnes m’y ont aidée Pierre Desproges, Romain Gary, Gotlib, Franquin… Quand ils ne se sont pas suicidés, ils ont été décimés par le cancer. Mais avant ça, ils m’ont fait rire, réfl échir, ils m’ont élevée. Ma tante aussi, qui m’a appris que tout est politique, se déconstruit et fi nit dans une danse. Et mon père Tout est une question de perspective. Pour avoir son propre point de vue, il faut quitter la route et marcher à côté .

Avec ce spectacle, j’invite le public à s’installer pendant une heure sur le bas-côté de la route avec moi et faire notre propre état des lieux, en rire ou pas . Garance Legrou, autrice et interprète.

T.I.N.A. pour there is no alternative fait partie de ces propositions volontairement inclassables, ni tout à fait seul-en-scène théâtral, ni tout à fait stand-up humoristique, mais sans doute un peu de tout cela et bien plus que tout cela à la fois (…) à la fois très drôle et intellectuellement enlevé, qui stimule autant la conscience que les zygomatiques . Télérama TT.

With this show, I invite the audience to sit down with me on the side of the road for an hour and take stock of the situation, laughing or not?

