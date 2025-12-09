Tinaa & Keysuna Cholet

Tinaa & Keysuna

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Keysuna

Autrice, compositrice et interprète, la jeune nantaise Keysuna a sorti son premier album en novembre 2023. Composé et produit par elle-même, Earlybirds est un projet respirant la diversité des influences de l’artiste. À travers onze morceaux aux identités musicales uniques, on navigue entre Hip- Hop, soul et RnB , en passant par le Jazz et l’Electronic Dance Music, sur des textes introspectifs. Entre live beatmaking, improvisations instrumentales et transitions créatives, les performances live de Keysuna se veulent fluides et éclectiques, un voyage groovy, mélancolique et ensoleillé.

Tinaa

Tinaa écrit et rappe ses textes avec une étonnante authenticité et une émotion vraie. Entre Hip-Hop et poésie, entre spleen et colère, elle nous tend un miroir dans lequel se reflète nos contradictions. La scène devient alors un exutoire, où la rappeuse se livre et vibre pleinement avec nous. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

