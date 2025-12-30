TINARIWEN PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

TINARIWEN Début : 2026-04-18 à 00:00. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : TINARIWENAvec leurs longues tuniques du désert et leurs turbans touaregs ou shesh, les Tinariwen sont les précurseurs de ce qui est désormais connu sous le nom de « blues du désert », un style musical qu’ils appellent eux-mêmes « assuf », qui signifie également « nostalgie » ou « mal du pays » en langue tamasheq. Après avoir troqué leurs kalachnikovs contre des guitares après leur participation à la rébellion touareg de 1990, les membres de Tinariwen sont devenus de véritables rebelles du rock “n” roll, captivant leur public avec leurs voix rauques, leurs riffs de guitare planants et leurs rythmes entraînants. Au cours des deux dernières décennies, leur popularité n’a cessé de croître et ils sont régulièrement invités à des festivals partout dans le monde, où ils ont beaucoup contribué à faire connaître la culture et l’identité touaregs.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30