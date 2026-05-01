Ting Ting (jazz duo) en concert Du vent dans les fleurs Montcenis

Montcenis

Ting Ting (jazz duo) en concert

Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Ting Ting est un duo de jazz intimiste né de l’amitié et de la complicité musicale de deux musiciens bourguignons, Félicien Bouchot (trompette) et Raphaël Beresina (guitare).

Après des années de parcours parallèles au sein de projets différents, ils proposent aujourd’hui un format réduit, une musique de proximité où chaque note compte ! .

Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 41 42 81 info.pimprod@gmail.com

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English : Ting Ting (jazz duo) en concert

L’événement Ting Ting (jazz duo) en concert Montcenis a été mis à jour le 2026-04-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II