Tinka et Mika Saint-Front-sur-Lémance

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-27

2025-12-22 2025-12-26 2025-12-27

Tinka et Mika , un spectacle de Noël pour toute la famille !

C’est l’histoire d’une lutine qui en a assez d’être lutin du Père Noël.

Elle décide de quitter la fabrique de jouets pour devenir un être humain.

Mais elle est rattrapée par son ami lutin qui tente de la ramener à la raison avant que le Père Noël ne se rende compte de leur disparition.

Un spectacle proposé par la compagnie Le soleil d’Hybla.

Durée 45 minutes à partir de 5 ans. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 90 71

English : Tinka et Mika

Tinka and Mika, a Christmas show for the whole family!

