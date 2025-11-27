Tinka et Mika Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Tinka et Mika Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot jeudi 27 novembre 2025.

Tinka et Mika

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-11-27 16:30:00

2025-11-27

C’est l’histoire d’une lutine qui en a assez d’être lutin du Père Noël.

Elle décide de quitter la fabrique de jouets pour devenir un être humain. Mais elle est rattrapée par son ami lutin qui tente de la ramener à la raison avant que le Père Noël ne se rende compte de leur disparition.

De 5 à 8 ans.

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Tinka et Mika

This is the story of an elf who has had enough of being Santa?s elf.

She decides to leave the toy factory and become a human being. But her elf friend catches up with her and tries to bring her back to her senses before Santa Claus realizes they’ve disappeared.

Ages 5 to 8.

German : Tinka et Mika

Dies ist die Geschichte einer Wichtelfrau, die es satt hat, ein Wichtel des Weihnachtsmanns zu sein.

Sie beschließt, die Spielzeugfabrik zu verlassen und ein Mensch zu werden. Sie wird jedoch von ihrem Wichtelfreund eingeholt, der versucht, sie zur Vernunft zu bringen, bevor der Weihnachtsmann ihr Verschwinden bemerkt.

Von 5 bis 8 Jahren.

Italiano :

Questa è la storia di un elfo che ne ha abbastanza di essere l’elfo di Babbo Natale.

Decide di lasciare la fabbrica di giocattoli e di diventare un essere umano. Ma il suo amico elfo la raggiunge e cerca di farla tornare in sé prima che Babbo Natale si accorga della loro scomparsa.

Adatto ai bambini dai 5 agli 8 anni.

Espanol : Tinka et Mika

Esta es la historia de un elfo que se ha hartado de ser el elfo de Papá Noel.

Decide abandonar la fábrica de juguetes y convertirse en un ser humano. Pero su amigo elfo la alcanza e intenta hacerla volver en sí antes de que Papá Noel se dé cuenta de que han desaparecido.

Apto para niños de 5 a 8 años.

