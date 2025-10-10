Tinn tout’! Châteauroux

Tinn tout’!

La compagnie Ziguilé a mené l’expérience de l’ennui. Ses huit membres circassiens, musiciens, techniciens, administratifs se sont enfermés dans une maison pendant quelques jours, sans écrans, sans livres, sans instruments, sans jeux ni même de quoi écouter de la musique… sans aucune distraction!

Pari tenu et réussi ! Avec créativité et invention, ensemble, ils ont trompé l’ennui en développant leur imaginaire individuel et collectif –, en produisant des sons avec ce qui leur tombait sous la main pour faire de la musique, en construisant un agrès jamais vu auparavant, en montant leur spectacle, tout simplement.

Tinn tout’ !, expression créole qui se traduit par Éteignez tout ! , c’est un peu L’An 01 de la compagnie Ziguilé on arrête tout, on jette les clés, on prend le temps et c’est pas triste ! .

English :

The Ziguilé company conducted an experiment in boredom. Its eight members circus performers, musicians, technicians, administrators locked themselves in a house for a few days, with no screens, no books, no instruments, no games or even anything to listen to? no distractions whatsoever!

German :

Die Kompanie Ziguilé hat ein Experiment mit der Langeweile durchgeführt. Ihre acht Mitglieder Zirkusartisten, Musiker, Techniker und Verwaltungsangestellte schlossen sich einige Tage lang in einem Haus ein, ohne Bildschirme, Bücher, Instrumente, Spiele oder Musik… ohne jegliche Ablenkung!

Italiano :

La compagnia Ziguilé ha condotto un esperimento sulla noia. I suoi otto membri artisti di circo, musicisti, tecnici, amministratori si sono rinchiusi in una casa per alcuni giorni, senza schermi, senza libri, senza strumenti, senza giochi e senza nulla da ascoltare? Nessuna distrazione!

Espanol :

La compañía Ziguilé realizó un experimento sobre el aburrimiento. Sus ocho miembros -artistas de circo, músicos, técnicos, administrativos- se encerraron en una casa durante unos días, sin pantallas, ni libros, ni instrumentos, ni juegos, ni siquiera nada que escuchar… ¡sin distracciones de ningún

