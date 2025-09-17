Tinn Tout’ ! Cie Ziguilé Nérac

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Tinn tout’ ! est né d’une expérience insolite celle d’enfermer toute l’équipe circassiens, musiciens, techniciens, administratifs dans une maison isolée pour vivre l’ennui pendant quelques jours, sans distraction d’aucune sorte. Dans un monde glorifiant la productivité, où l’accélération et le surmenage sont exaltés, rares sont celles et ceux qui décident de ralentir, de s’arrêter, de laisser libre cours à son imagination, de découvrir ses ressources intérieures et créatrices.

Avec Tinn tout’ !, la compagnie réunionnaise Ziguilé explore ce potentiel créatif et nous ouvre les portes de son univers artistique.

Cirque

Durée 55 min

Espace d’Albret

À découvrir en famille à partir de 4 ans

Placement libre

De 5 € à 10 € .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

