Tinn Tout’ ! | Méli’môme

Le Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Tout public

La compagnie Ziguilé nous invite à lâcher prise, comme un pied de nez à la suractivité et à la surexposition permanente aux écrans. Éteignez-tout ! C’est ce que signifie Tinn tout’ ! en créole réunionnais.

Et que se passe-t-il lorsque l’on éteint tout ? Trois acrobates mènent l’enquête…

Véritable jaillissement acrobatique et musical, né d’une rencontre insolite avec l’ennui. Tissu, cerceaux, cordes, entre manipulation des corps, des objets et jeux de risque, Tinn tout’ ! est un appel aérien et organique à la liberté acrobatique, embrassant volontiers l’imprévu et l’incongruité dans ses figures. Une métaphore époustouflante sur la nécessité de lâcher prise, car vivre pleinement l’ennui, c’est accepter une nouvelle rencontre avec soi… et son imagination.

Profitez de la sortie au spectacle pour vous offrir un brunch créole à partager en famille ou entre amis à la Verrière !

Dimanche 29 mars 12:00

Le Manège vous propose une visite en famille dans les coulisses pour une visite guidée.

Scènes, coins secrets des bâtiments… Découvrez l’envers du décor et les métiers du spectacle.

Dimanche 29 mars 13:30 > 14:30 .

Le Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Tinn Tout’ ! | Méli’môme

L’événement Tinn Tout’ ! | Méli’môme Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès