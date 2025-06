TINQUEUX FÊTE LA MUSIQUE – Rue de la Croix Cordier Tinqueux 21 juin 2025 19:00

Marne

TINQUEUX FÊTE LA MUSIQUE Rue de la Croix Cordier MAISON DES ASSOCIATIONS DE TINQUEUX Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Tout public

Concerts sur le parvis de la Maison des Associations, à partir de 19h.

19h > 20h15 | SIMON CHENET

Lors de ses concerts, Simon vous invite à embarquer pour un road movie musical une odyssée sonore où la mélodie initie un voyage imaginaire, où le groove s’installe progressivement, menant inévitablement à une ambiance festive. Son spectacle débute en douceur, chill-out, pour évoluer naturellement vers des rythmes enivrants qui invitent à la danse. Élégant et envoûtant, ce concert séduira vos pieds autant que vos oreilles.

—

20h30 > 21h45 | ICI ET LUI

Bienvenue au cœur d’un joyeux mélange ! Guitare, percussions, trompette, pas de danses et touches d’électro s’associent pour vous offrir explosion de fraicheur et une bonne humeur contagieuse. Dans leur univers, la fusion des genres et des influences révèle une musicalité exaltante, qui vous invite inévitablement à vous laisser emporter par le mouvement et le bonheur d’être ensemble.

—

22h > 23h30 | THE COOPERS

Des riffs qui claquent, des mélodies accrocheuses et une ambiance de concert survoltée The Coopers fait vibrer chaque âme rock’n’roll à chaque note, avec une énergie si contagieuse que tout le monde se met à danser.

Gratuit Accès libre

Rafraichissements et restauration en vente sur place .

Rue de la Croix Cordier MAISON DES ASSOCIATIONS DE TINQUEUX

Tinqueux 51430 Marne Grand Est

