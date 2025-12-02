T’INQUIÈTE BÉBÉ, JE GÈRE ! – COMEDIE OBERKAMPF Paris

T’INQUIÈTE BÉBÉ, JE GÈRE ! Début : 2025-12-02 à 21:30. Tarif : – euros.

T’INQUIÈTE BÉBÉ, JE GÈRE !Il a sept jours pour faire ses preuves.Pour lui prouver qu’il peut devenir fiable, stable, un bon papa et un homme modèle.Sept jours pour la convaincre et ne pas la perdre.Prêt à relever le défi ?Elle est prête à tout, il n’est préparé à rien.Il ne sait pas ce qui l’attend et vous non plus.Une comédie à voir en couple ou en famille.Entre rebondissements, fous rires et personnages délirants.Artiste(s) : Polo Anid, Garance Giachino

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris 75