Tintamarres Eric Broitmann Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Tintamarres Eric Broitmann

Lundi 2 mars 2026 à partir de 18h30.

18h30 rencontre

20h concert. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Carte blanche Eric Broitmann, musique électroacoustique concert rencontre à la Cité de la Musique, Auditorium.

Compositeur, interprète de musique acousmatique et créateur sonore pour le spectacle vivant, Éric Broitmann développe une œuvre où la perception devient matière à exploration.



À travers ses pièces et performances, il interroge la plasticité du son, sa densité, ses écarts.



Son travail met en tension plusieurs mondes — musicaux, cinématographiques, littéraires — et joue des ambiguïtés entre réel et imaginaire, concret et abstrait.



Chaque création devient un espace d’écoute en mouvement, une invitation à l’abandon et à la présence.



18h30 Rencontre

20h Concert .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 39 28 28 contact@citemusique-marseille.com

English :

Carte blanche Eric Broitmann, electroacoustic music concert-meeting at the Cité de la Musique, Auditorium.

