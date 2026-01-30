Tinta’Mars À qui mieux mieux Rolampont

Tinta’Mars À qui mieux mieux

Maison du temps libre Rolampont Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tout public

Renaud Herbin • Île-de-France

Théâtre

Dès 3 ans

Durée 40 minutes

C’est l’histoire d’un être émerveillé, débordant de vie qui cherche à exprimer son enthousiasme pour la joie de se sentir vivant. Un être animé par la nécessité de dire ce à quoi il a survécu, sa propre naissance. Mais son engouement est son propre frein. Il engage une sorte de bataille avec lui-même, il se coupe lui-même la parole. Cet être pensant, qui dit ce qu’il pense, mange ses mots. Il pense ce qu’il dit comme autant d’hypothèses sur ce qu’il voit et ce qu’il vit. Il philosophe. .

Maison du temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

