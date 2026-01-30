Tinta’Mars Affranchies Langres
Tinta’Mars Affranchies Langres mercredi 25 mars 2026.
Tinta’Mars Affranchies
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Cie Bahia • Île-de-France
danse
Dès 10 ans
Durée 1 h
5 filles vivent leur vie on se réveille, on se brosse les dents, on prend le bus, on se retrouve pour discuter et puis on trouve son propre chemin, on se construit, on déconstruit. Affranchies explore et sort volontairement des clichés. Entre hip-hop et contemporain, cinq danseuses prennent la parole et font jaillir les émotions enfouies. Avec force, la danse remplit l’espace, sans répit. Les danseuses scandent, respirent, se calment, puis à l’unisson crient de nouveau leur besoin de liberté, de réveiller les esprits. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
