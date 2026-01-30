Tinta’Mars Affranchies Langres

Tinta’Mars Affranchies

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Tout public

Cie Bahia • Île-de-France

danse

Dès 10 ans

Durée 1 h

5 filles vivent leur vie on se réveille, on se brosse les dents, on prend le bus, on se retrouve pour discuter et puis on trouve son propre chemin, on se construit, on déconstruit. Affranchies explore et sort volontairement des clichés. Entre hip-hop et contemporain, cinq danseuses prennent la parole et font jaillir les émotions enfouies. Avec force, la danse remplit l’espace, sans répit. Les danseuses scandent, respirent, se calment, puis à l’unisson crient de nouveau leur besoin de liberté, de réveiller les esprits. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

