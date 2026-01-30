Tinta’Mars Agâr Langres
Tinta’Mars Agâr Langres vendredi 27 mars 2026.
Tinta’Mars Agâr
Relais Petite Enfance Langres Haute-Marne
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Tout public
Cie Mélampo • Bourgogne-Franche-Comté
Dès 1 ans
Durée 2h en continu Le spectacle est en continu pendant deux heures. Le public est invité à entrer par petits groupes pour découvrir l’Agâr.
En frioulan, Agâr définit l’espace vide qui se trouve entre deux rangs de champ. Petite, j’y ai passé beaucoup de temps, à écouter les sons, le vent faisant bouger les épis, les feuilles, les petits animaux et plus loin le bruit des gens et du village. Ce spectacle performance prend la forme d’un espace, un couloir, un passage d’argile et de blé dont la construction sera poursuivie avec les enfants, ponctué des interventions d’une comédienne et d’un musicien, pour que d’autres personnes puissent entrer à leur tour dans l’Agâr.
Dernière étape avant la sortie officielle du spectacle. .
Relais Petite Enfance Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
