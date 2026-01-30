Tinta’Mars Battre le ciel Langres
Tinta’Mars Battre le ciel Langres mercredi 25 mars 2026.
Tinta’Mars Battre le ciel
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date :
2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Cie L’Indocile • Grand Est
Dès 9 ans
Durée 50 min
Un couple de comédiens et leur fille doivent vivre 40 jours sur la scène d’un théâtre fermé dans lequel ils allaient jouer. Le 39e jour est arrivé, il leur reste une histoire à raconter la leur. Malgré la situation, comment Battre le ciel, trouver la bravoure, célébrer le rire, l’amour, l’imaginaire et faire résonner le battement ardent de la vie ? Une expérience inédite, drôle et bouleversante, à vivre en famille pour battre le ciel et faire front, ensemble contre les coups du sort. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
