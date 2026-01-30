Tinta’Mars Battre le ciel Langres

Tinta’Mars Battre le ciel

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Tout public

Cie L’Indocile • Grand Est

Dès 9 ans

Durée 50 min

Un couple de comédiens et leur fille doivent vivre 40 jours sur la scène d’un théâtre fermé dans lequel ils allaient jouer. Le 39e jour est arrivé, il leur reste une histoire à raconter la leur. Malgré la situation, comment Battre le ciel, trouver la bravoure, célébrer le rire, l’amour, l’imaginaire et faire résonner le battement ardent de la vie ? Une expérience inédite, drôle et bouleversante, à vivre en famille pour battre le ciel et faire front, ensemble contre les coups du sort. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

