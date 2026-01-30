Tinta’Mars Bibliotron Le Montsaugeonnais
Tinta’Mars Bibliotron Le Montsaugeonnais mercredi 25 mars 2026.
Tinta’Mars Bibliotron
Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Cie Babelfish • Hauts-de-France
Marionnettes
Dès 7 ans
Durée 35 minutes
Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques, probablement des amateurs, vont tenter de nous en faire la démonstration.
Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… comment dire… légèrement incontrôlables. .
Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 25 20 18 tour@montsaugeon.fr
