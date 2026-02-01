Tinta’Mars Canopée Langres

Tinta’Mars Canopée

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Tout public

Spectacle d’ouverture à la salle Jean-Favre

Boris Vigneron • Occitanie

Spectacle musical

Dès 9 ans

Durée 1h10

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro… Seulement, lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque tombe, mais au coeur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme simple se dévoile. Et quand le spectacle reprend, c’est autour de l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel…

Tinta’bar Dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.

Formule repas à 15€, boissons non comprises.

Les réservations sont indispensables

Fin de service du plat chaud à 20h. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

