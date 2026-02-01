Tinta’Mars Canopée Langres
Tinta’Mars Canopée Langres mardi 10 mars 2026.
Tinta’Mars Canopée
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tout public
Spectacle d’ouverture à la salle Jean-Favre
Boris Vigneron • Occitanie
Spectacle musical
Dès 9 ans
Durée 1h10
Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro… Seulement, lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque tombe, mais au coeur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme simple se dévoile. Et quand le spectacle reprend, c’est autour de l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel…
Tinta’bar Dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.
Formule repas à 15€, boissons non comprises.
Les réservations sont indispensables
Fin de service du plat chaud à 20h. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
