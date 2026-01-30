Tinta’Mars Et puis Langres
Tinta’Mars Et puis Langres mercredi 18 mars 2026.
Tinta’Mars Et puis
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Tout public
La Soupe Cie • Grand Est
Dès 4 ans
Durée 45 minutes
Adaptation de l’album poétique et surprenant des dessinateurs Icinori pour la scène, Et puis invite les jeunes spectateurs à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi-hommes, mi-outils. Une multitude de micronarrations émaillent cette métamorphose de la nature. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
