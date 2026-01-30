Tinta’Mars Et puis

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Tout public

La Soupe Cie • Grand Est

Dès 4 ans

Durée 45 minutes

Adaptation de l’album poétique et surprenant des dessinateurs Icinori pour la scène, Et puis invite les jeunes spectateurs à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi-hommes, mi-outils. Une multitude de micronarrations émaillent cette métamorphose de la nature. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tinta’Mars Et puis Langres a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres