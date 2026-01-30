Tinta’Mars Frigo Opus 2 Rolampont
Tinta’Mars Frigo Opus 2 Rolampont dimanche 15 mars 2026.
Tinta’Mars Frigo Opus 2
Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Tout public
Cie Dis bonjour à la dame • Auvergne-Rhône-Alpes
Clown
Dès 3 ans
Durée 50 minutes
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital celui de décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue. En respiration commune avec un pianiste, la part belle est donnée à l’improvisation, à l’interaction avec le public. Pas de texte ou presque. Le regard est parole. .
Maison du Temps Libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 01 57 36
