Tinta’Mars Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Cie Foule Théâtre • Belgique

Dès 8 ans

Durée 55 min

Sacha, 9 ans, a enfin l’âge de participer avec son papa à la course annuelle de caisse à savon au parc Josaphat. Mais une mauvaise nouvelle vient perturber leurs plans… Pourrat-elle y participer ? Dans un dédale d’ampoules où fils électriques et fils narratifs s’entremêlent, l’imagination du public bat son plein. Un narrateur et une danseuse portent la voix de cette fillette qui découvre qu’elle peut dire Non à son père et que, grâce à ses amis, il n’est pas de chemin dont on ne peut revenir. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tinta’Mars Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Langres a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres