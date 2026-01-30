Tinta’Mars Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Langres
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Tout public
Cie Foule Théâtre • Belgique
Dès 8 ans
Durée 55 min
Sacha, 9 ans, a enfin l’âge de participer avec son papa à la course annuelle de caisse à savon au parc Josaphat. Mais une mauvaise nouvelle vient perturber leurs plans… Pourrat-elle y participer ? Dans un dédale d’ampoules où fils électriques et fils narratifs s’entremêlent, l’imagination du public bat son plein. Un narrateur et une danseuse portent la voix de cette fillette qui découvre qu’elle peut dire Non à son père et que, grâce à ses amis, il n’est pas de chemin dont on ne peut revenir. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
