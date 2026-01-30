Tinta’Mars Le paradoxe de l’endive Langres

Tinta’Mars Le paradoxe de l’endive

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Dès 12 ans

Durée 1h15 minutes

Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où l’ado, les pieds plantés dans le merdier de sa vie, cherche à faire pousser ses feuilles. Faire une fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, c’est faire de ses souvenirs une pensée ironique, c’est passer de l’anecdote à l’universel.

Après L’Utopie des Arbres, Alexis Louis-Lucas transpose ses souvenirs d’adolescence en une fable de la transmission. Des turbulences de l’insolence naît une petite chose aussi précieuse que pâle, l’humilité. .

