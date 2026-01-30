Tinta’Mars Les gros patinent bien Langres
Tinta’Mars Les gros patinent bien Langres samedi 28 mars 2026.
Tinta’Mars Les gros patinent bien
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-28
2026-03-28
Tout public
Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan • Bretagne
Théâtre
Dès 10 ans
Durée 1h30
Un comédien en costume trois pièces quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.
Tinta’bar Dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.
Formule repas à 15€, boissons non comprises.
Les réservations sont indispensables
Fin de service du plat chaud à 20h. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
