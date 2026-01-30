Tinta’Mars Les gros patinent bien Langres

Tinta’Mars Les gros patinent bien

Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan • Bretagne

Théâtre

Dès 10 ans

Durée 1h30

Un comédien en costume trois pièces quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Tinta’bar Dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.

Formule repas à 15€, boissons non comprises.

Les réservations sont indispensables

Fin de service du plat chaud à 20h. .

