Tinta’Mars L’inattendu

Salles des fêtes Marac Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Cie L’Arbre rouge • Belgique

Dès 10 ans

Durée 55 min

Aimez-vous les histoires ? Aimez-vous jouer ? Alors vous serez comblés. Dans ce spectacle, Nathalie de Pierpont ne raconte que des histoires vraies et fascinantes. Pour les découvrir, tirez-les au sort ! Et saisissez leur enchantement inattendu expériences improbables, tremblements de vie, rencontres miraculeuses, frôlements avec la mort, anecdotes burlesques… Peut-être avez-vous aussi des histoires à raconter ? Un spectacle ludique et frémissant. .

Salles des fêtes Marac 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 17 26 thibaut.girardot@bbox.fr

L’événement Tinta’Mars L’inattendu Marac a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres