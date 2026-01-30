Tinta’Mars L’inattendu Marac
Tinta’Mars L’inattendu Marac vendredi 20 mars 2026.
Tinta’Mars L’inattendu
Salles des fêtes Marac Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Tout public
Cie L’Arbre rouge • Belgique
Dès 10 ans
Durée 55 min
Aimez-vous les histoires ? Aimez-vous jouer ? Alors vous serez comblés. Dans ce spectacle, Nathalie de Pierpont ne raconte que des histoires vraies et fascinantes. Pour les découvrir, tirez-les au sort ! Et saisissez leur enchantement inattendu expériences improbables, tremblements de vie, rencontres miraculeuses, frôlements avec la mort, anecdotes burlesques… Peut-être avez-vous aussi des histoires à raconter ? Un spectacle ludique et frémissant. .
Salles des fêtes Marac 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 17 26 thibaut.girardot@bbox.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tinta’Mars L’inattendu Marac a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres