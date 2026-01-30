Tinta’Mars Ma distinction

Salle Sainte-Anne Auberive Haute-Marne

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Tout public

Wally • Occitanie

Dès 12 ans

Durée 1h25

Dans ce récit, Wally relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu.

Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair. Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’oeil. .

Salle Sainte-Anne Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est

L'événement Tinta'Mars Ma distinction Auberive a été mis à jour le 2026-01-28