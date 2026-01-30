Tinta’Mars Ma distinction Auberive
Tinta’Mars Ma distinction
Salle Sainte-Anne Auberive Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Tout public
Wally • Occitanie
Dès 12 ans
Durée 1h25 minutes
Dans ce récit, Wally relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu.
Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair. Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’oeil. .
Salle Sainte-Anne Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 64 38 07
