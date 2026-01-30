Tinta’Mars Sous les papiers… la plage ! Rolampont
Tinta’Mars Sous les papiers… la plage ! Rolampont mercredi 18 mars 2026.
Tinta’Mars Sous les papiers… la plage !
Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Tout public
Cie Prise de Pied • Auvergne-Rhône-Alpes
Cirque
Dès 3 ans
Durée 45 minutes
Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d’évasion… Sa cheffe n’est jamais bien loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage ! Attentive et exigeante, elle guette le moindre faux pas. Mais est-il vraiment responsable du manque de coopération de son mobilier de bureau ? Casiers de classement récalcitrants, poubelle capricieuse, feuilles de papier rebelles… autant de hasards merveilleux… ou catastrophiques selon les points de vue !!!
Spectacle joué à Langres en 2022 dans le cadre d’Autour des Rencontres philosophiques sur le thème du travail. .
Maison du Temps Libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tinta’Mars Sous les papiers… la plage ! Rolampont a été mis à jour le 2026-01-28 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne