Tinta’Mars Sous les papiers… la plage ! Rolampont

Tinta’Mars Sous les papiers… la plage !

Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Tout public

Cie Prise de Pied • Auvergne-Rhône-Alpes

Cirque

Dès 3 ans

Durée 45 minutes

Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d’évasion… Sa cheffe n’est jamais bien loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage ! Attentive et exigeante, elle guette le moindre faux pas. Mais est-il vraiment responsable du manque de coopération de son mobilier de bureau ? Casiers de classement récalcitrants, poubelle capricieuse, feuilles de papier rebelles… autant de hasards merveilleux… ou catastrophiques selon les points de vue !!!

Spectacle joué à Langres en 2022 dans le cadre d’Autour des Rencontres philosophiques sur le thème du travail. .

Maison du Temps Libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

