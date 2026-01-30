Tinta’Mars Suzette Project Langres
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tout public
Daddy Cie ! • Belgique
Dès 7 ans
Durée 50 minutes
Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project. Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents modèles. .
