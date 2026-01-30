Tinta’Mars Suzette Project Langres

Tinta’Mars Suzette Project

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

2026-03-14

2026-03-14

Tout public

Daddy Cie ! • Belgique

Dès 7 ans

Durée 50 minutes

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune.

Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project. Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents modèles. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 76 resa.tintamars@gmail.com

