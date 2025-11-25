TINTAM’ARTS CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS

Pendant toute une semaine, les élèves des établissements d’Enghien-les-Bains et de sa région, de la maternelle au lycée, présentent leurs créations artistiques sur la scène du CDA, entourés de techniciens aguerris qui assurent la lumière et le son pour un spectacle de qualité professionnelle.

C’est l’occasion de se confronter au public et de restituer ce sur quoi ils ont travaillé tout au long de l’année lors de leurs ateliers d’écriture, de danse, de théâtre, de musique, de cinéma et d’arts visuels et numériques.

Festival des apprentis artistes au Centre des arts.

Du lundi 18 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026 :

gratuit Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération Enghien-les-Bains ENGHIEN-LES-BAINS

https://www.cda95.fr/fr/agenda/tintamarts centredesarts95@gmail.com