Tiny houses construites en chantiers participatifs pour et avec des jeunes en difficultés La Correspondance Grenoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T19:+

Venez visiter notre chantier participatif de construction de petits habitats écologiques mobiles, des « tiny houses » à vocation sociale. Celles-ci sont construites par notre association avec des publics divers dont des jeunes de l’Ecole de la 2ème chance notamment.

En arrivant sur le site de « la Correspondance » qui regroupe diverses structures, aller dans le fond du site et suivre les panneaux « tinys Robin et toi ».

La Correspondance 30 bis avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.robinettoi.fr http://www.robinettoi.fr Situé sur un tiers-lieu temporaire sur un site d’urbanisme transitoire, notre association présente de petits habitats écologiques « tiny houses » en cours de construction. Elles sont réalisées avec et pour des jeunes en difficultés, essentiellement avec du bois et des matériaux recyclés ou naturels.

Robin et toi