Tioma Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Tioma

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:30:00

fin : 2026-12-09 22:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Tioma est un artiste folk-pop français qui écrit et compose en français, guitare à la main.

Originaire des Landes, il développe une musique intime, profondément liée à la nature et au besoin de lien humain. Après un début de parcours au sein d’un label, Tioma traverse une période d’épuisement et de remise en question. Pris dans un système qui pousse à la performance permanente, à la visibilité constante et à la pression des chiffres, il met sa musique à distance… et entame une thérapie. De cette expérience naît une prise de conscience pour continuer à créer, il doit ralentir, reprendre le contrôle de son temps et replacer l’humain au centre. Il choisit alors l’indépendance et s’isole dans les Landes pour concevoir son premier album, Thérapie. Entouré d’une équipe d’amis et de musiciens, le disque est enregistré de manière artisanale, loin des logiques industrielles… .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Tioma

L’événement Tioma Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne