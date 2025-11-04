TIOU DUO PIANO-VOIX CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse
TIOU DUO PIANO-VOIX
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-05 20:30:00
Dans le cadre du Festival Détour de chant.
Chanteur à fleur de peau, charismatique, drôle et inspiré, aussi influencé par la pop culture que par la chanson à texte classique.
Tiou ébouriffe la chanson française et, de la tendresse à l’humour noir, de la poésie aux mots crus, nous accompagne dans notre errance moderne. 12 .
English :
As part of the Détour de chant Festival.
An outspoken, charismatic, funny and inspired singer, as influenced by pop culture as by classic chanson à texte.
German :
Im Rahmen des Festivals Détour de chant.
Hautnaher, charismatischer, witziger und inspirierter Sänger, der ebenso von der Popkultur wie vom klassischen Textlied beeinflusst ist.
Italiano :
Nell’ambito del Festival Détour de chant.
Un cantante schietto, carismatico, divertente e ispirato, influenzato dalla cultura pop come dalla classica chanson à texte.
Espanol :
En el marco del Festival Détour de chant.
Un cantante franco, carismático, divertido e inspirado, tan influenciado por la cultura pop como por la chanson à texte clásica.
