TIOU DUO PIANO-VOIX CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

TIOU DUO PIANO-VOIX

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Dans le cadre du Festival Détour de chant.

Chanteur à fleur de peau, charismatique, drôle et inspiré, aussi influencé par la pop culture que par la chanson à texte classique.

Tiou ébouriffe la chanson française et, de la tendresse à l’humour noir, de la poésie aux mots crus, nous accompagne dans notre errance moderne. 12 .

English :

As part of the Détour de chant Festival.

An outspoken, charismatic, funny and inspired singer, as influenced by pop culture as by classic chanson à texte.

German :

Im Rahmen des Festivals Détour de chant.

Hautnaher, charismatischer, witziger und inspirierter Sänger, der ebenso von der Popkultur wie vom klassischen Textlied beeinflusst ist.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Détour de chant.

Un cantante schietto, carismatico, divertente e ispirato, influenzato dalla cultura pop come dalla classica chanson à texte.

Espanol :

En el marco del Festival Détour de chant.

Un cantante franco, carismático, divertido e inspirado, tan influenciado por la cultura pop como por la chanson à texte clásica.

