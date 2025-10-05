TIP #1 TEKNO IMPRO PARTY – TIP 1 TEKNO IMPRO PARTY – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

TIP #1 TEKNO IMPRO PARTY – TIP 1 TEKNO IMPRO PARTY Début : 2025-12-20 à 20:08. Tarif : – euros.

SOIRÉE TIP#1 TEKNO IMPRO PARTYImprovisation live, transes mécaniques, machines en roue libre et beats mutants : pour cette première TIP (Tekno Impro Party), on réunit quatre projets qui ont en commun de ne rien faire comme les autres.Un seul mot d’ordre : l’improvisation !DolorSSuave mais pas docile, dolorS injecte une sensualité furieuse dans une techno habitée d’influences orientales, ethno et afro. C’est un venin qui groove, une transe moite et féminine, entendue au GZ, à la Dar ou à OneTribe. À la fois caresse et morsure.9 HouseDu jazz qui fait boom boom. Ce trio clermontois hybride house, broken beat et UK jazz dans une déferlante ultra-live. Basse acide, claviers organiques, batterie sauvage : un groove tribal, intelligent et dansant.Nelson MadonnaUn trio techno improvisée aussi imprévisible qu’un orage sous acide. Machines cabossées, beats déformés et incantations sonores : une rave artisanale, bricolée en temps réel. Pas de replay, pas de routine – juste du chaos dansant et jubilatoire.Noise CtrlDepuis les raves des années 90 jusqu’aux clubs d’aujourd’hui, Noise Ctrl explore la techno comme une matière vivante. Entre Detroit, textures industrielles et ambient introspectif, ses sets sombres et vibrants sculptent le son comme une matière en fusion. Un live à la fois puissant et émotionnel.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63