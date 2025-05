Tipping point – Friche de la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, 27 juin 2025 14:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Tipping point Du 27/06 au 28/09/2025, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.

26 juin vernissage à 17h. Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

La scène artistique belge franchit les frontières et part à la rencontre du public marseillais. Dix artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles exposent leurs œuvres à Marseille, aux côtés de deux artistes locales invitées pour l’occasion.

Commissariat Grégory Thirion (Botanique, Bruxelles) et Adrien Grimmeau (ISELP, Bruxelles)

Une proposition de Fræme, Botanique et ISELP



La scène artistique belge franchit les frontières et part à la rencontre du public marseillais. Dix artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles exposent leurs œuvres à Marseille, aux côtés de deux artistes locales invitées pour l’occasion.



Tipping Point (point de basculement, ou seuil critique) désigne cet instant où une société atteint un point de non-retour, basculant irrémédiablement vers une nouvelle configuration. Aujourd’hui, ce sentiment de rupture est omniprésent les bouleversements climatiques, l’accélération numérique, la polarisation politique notamment, génèrent une anxiété croissante face à l’avenir.



Sous le nom Tipping Point, l’exposition rassemble dix artistes de la scène belge francophone ainsi que deux artistes marseillaises, dont les œuvres partagent toutes une forte présence physique. Certaines se nourrissent du monde numérique ou de la réalité virtuelle, les transposant en une matérialité palpable ; d’autres interrogent le matériau concret, sa texture, ses qualités plastiques. Dans tous les cas, cette présence incarnée s’accompagne d’une émotion froide, inquiète, en phase avec les bouleversements d’une Humanité en mutation.



Face à un monde qui semble nous glisser entre les doigts, ces artistes capturent volontairement ou non l’essence de ce basculement. Et surtout, par leurs pratiques, iels nous ouvrent des voies alternatives.



Artistes invité·es Stephan Balleux, Maëlle Dufour, Charlotte Gautier Van Tour, Amandine Guruceaga, Eva L’Hoest, Gérard Meurant, Sabrina Montiel-Soto, Mountaincutters, Stéphanie Roland, Jonathan Sullam, Anna Safiatou Touré, Emmanuel Van der Auwera



L’ISELP est un centre de diffusion et de recherche dédié à l’art contemporain. À travers un large éventail d’activités, l’Institut invite des publics variés à explorer les formes artistiques actuelles. Chaque année, l’Institut organise plusieurs expositions et propose un programme discursif mêlant conférences, cours et podcasts. L’ISELP accueille également des résidences artistiques, scientifiques et de médiation. Enfin, des activités pédagogiques viennent compléter cette offre, favorisant la rencontre et la réflexion autour de l’art.



Le Botanique, à Bruxelles, est un lieu où les arts plastiques et la musique se rencontrent. Ancien jardin botanique, il est désormais le centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une quinzaine d’expositions et plus de 500 concerts à l’année. Engagé dans la promotion de la création émergente, le Botanique soutient les artistes locaux et favorisent l’expérimentation et le dialogue artistique. .

Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@lafriche.org

English :

The Belgian art scene crosses borders and meets the Marseilles public. Ten artists from the Wallonia-Brussels Federation exhibit their work in Marseille, alongside two local artists invited for the occasion.

German :

Die belgische Kunstszene überschreitet die Grenzen und trifft auf das Publikum in Marseille. Zehn Künstler aus der Fédération Wallonie-Bruxelles stellen ihre Werke in Marseille aus, zusammen mit zwei lokalen Künstlern, die zu diesem Anlass eingeladen werden.

Italiano :

La scena artistica belga attraversa le frontiere per incontrare il pubblico di Marsiglia. Dieci artisti della Fédération Wallonie-Bruxelles espongono le loro opere a Marsiglia, insieme a due artisti locali invitati per l’occasione.

Espanol :

La escena artística belga cruza fronteras al encuentro del público marsellés. Diez artistas de la Fédération Wallonie-Bruxelles exponen sus obras en Marsella, junto a dos artistas locales invitados para la ocasión.

L’événement Tipping point Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille