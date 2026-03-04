Tiques et Compagnie, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Tiques et Compagnie Dimanche 5 juillet, 09h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Bottes recommandées. Dès 10 ans.

Début : 2026-07-05T09:30:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T09:30:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Les activités de nature se multipliant, les possibilités de rencontrer cet acarien s’en trouvent décuplées !

Biologie, écologie, dérèglement climatique, idées reçues ou gestes de prévention, venez découvrir les tiques en salle et en bord de Rouvre.

À partir de 10 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot