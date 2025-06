Tiques et maladie de Lyme + Marche 0 déchet – Chamberet 20 juin 2025 15:00

Corrèze

Tiques et maladie de Lyme + Marche 0 déchet Salle des fêtes Chamberet Corrèze

Gratuit

Début : 2025-06-20 15:00:00

fin : 2025-06-20 17:30:00

2025-06-20

Un temps dédié à la santé et l’environnement avec une Marche 0 déchet au départ dela Maison de L’arbre à 15h et une conférence sur les tiques et la maladie de Lyme, animée par le Professeur Jean-François Faucher, chef de l’unité d’infectiologie du CHU de Limoges.

Gratuit sur inscription jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr .

Salle des fêtes

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 42 79

