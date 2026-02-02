Tir à l’arbalète et frappe de monnaie Château en fête Place de la Halle Bourdeilles

Tir à l’arbalète et frappe de monnaie Château en fête

Place de la Halle Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : 6.7 – 6.7 – 6.7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-03

Tester le tir à l’arbalète et repartez avec une monnaie collector de Bourdeilles.

Réservation récommandé en ligne. Https://chateau-bourdeilles.fr/fr/

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

Place de la Halle Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 bourdeilles@semitour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tir à l’arbalète et frappe de monnaie Château en fête

L’événement Tir à l’arbalète et frappe de monnaie Château en fête Bourdeilles a été mis à jour le 2026-01-30 par Groupe CDT 24