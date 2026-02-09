Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac

Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère

La Lombertie Voutezac Corrèze

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-17

2026-02-10 2026-02-17

Activité encadrée.

Initiation et découverte du tir à l’arc sur cible classique et cible 3D.

Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.

14h30 à 16h30 à la Lombertie.

Nombre de place limité.

Réservations impératives au 05 55 84 73 54 .

La Lombertie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com

