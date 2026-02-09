Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac
Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac mardi 10 février 2026.
Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère
La Lombertie Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17
Activité encadrée.
Initiation et découverte du tir à l’arc sur cible classique et cible 3D.
Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.
14h30 à 16h30 à la Lombertie.
Nombre de place limité.
Réservations impératives au 05 55 84 73 54 .
La Lombertie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com
English : Tir à l’arc à la Base Sports Loisirs de la Vézère
