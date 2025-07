Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières

Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières mercredi 23 juillet 2025.

Tir à l’arc animations sportives en Viadène

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-23

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-25

Précision et concentration seront les maîtres-mots de cette activité à partager en famille

A Saint-Gervais.

A partir de 7 ans.

Réservations au 06 83 08 87 94 8 .

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94

English :

Precision and concentration are the watchwords of this family activity

German :

Präzision und Konzentration sind die Schlüsselwörter dieser Aktivität, die Sie mit Ihrer Familie teilen können

Italiano :

Precisione e concentrazione sono le parole chiave di questa attività familiare

Espanol :

Precisión y concentración son las palabras clave de esta actividad familiar

