Informations pratiques

Saint-Symphorien-de-Thénières

Tir à l’arc animations sportives en Viadène

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Précision et concentration seront les maîtres-mots de cette activité à partager en famille, au bord du lac de Saint-Gervais.

A partir de 7 ans.

Réservations au 06 83 08 87 94 .

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94

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English :

Precision and concentration are the watchwords of this family activity on the shores of Lake Saint-Gervais.

L’événement Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)