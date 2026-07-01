Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Symphorien-de-Thénières
Informations pratiques
Saint-Symphorien-de-Thénières
Tir à l’arc animations sportives en Viadène
Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Précision et concentration seront les maîtres-mots de cette activité à partager en famille, au bord du lac de Saint-Gervais.
A partir de 7 ans.
Réservations au 06 83 08 87 94 .
Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94
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English :
Precision and concentration are the watchwords of this family activity on the shores of Lake Saint-Gervais.
L’événement Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)