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Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières

mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Symphorien-de-Thénières

Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
Saint-Gervais
Ville
12460 Saint-Symphorien-de-Thénières
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Symphorien-de-Thénières

Tir à l’arc animations sportives en Viadène

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Précision et concentration seront les maîtres-mots de cette activité à partager en famille, au bord du lac de Saint-Gervais.
A partir de 7 ans.
Réservations au 06 83 08 87 94   .

Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94 

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English :

Precision and concentration are the watchwords of this family activity on the shores of Lake Saint-Gervais.

L’événement Tir à l’arc animations sportives en Viadène Saint-Symphorien-de-Thénières a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)